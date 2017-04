SoVD Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck-Nachlese zur Mitgliederversammlung und Infotreff am 02.Juni mit Spargelessen

Pattensen : Restaurant zur Lüchte |

Liebe Freunde und Mitglieder,

Die diesjährige Mitgliederversammlung fand am 17.März 2017 statt. Von den 176 Mitgliedern waren 10 anwesend. Neben den Berichten aus dem OV und dem Kassenbericht, welcher als Tadellos von den Revisoren bezeichnet wurde, wurde auch über die nun regelmäßig stattfindenden Treffen in der Begegnungsstätte gesprochen, die gut angenommen wurden. Auch über unsere Sondertermine- Spargelessen im Juni, Oktoberfest, Grünkohlessen und unsere Weihnachtsfeier wurde erfreuliches berichtet. Im Schritt treffen sich dort ca. 15 bis 25 Mitglieder und Freunde des Ortsverbandes Arnum um sich über die laufenden Themen im SoVD zu informieren sowie zum Klönen und allgemeinem Austausch bei Kaffee und Kuchen. Es wurde in der Versammlung bekanntgegeben, dass unser nächstes Treffen am Donnerstag den 21 April in der Begegnungsstätte Arnum, Göttinger Straße 65 um 15:30 Uhrstattfinden wird. Leider waren wir an diesem Termin nur 7 Mitglieder anwesend. Der Vorstand bedauert diese mangelhafte Teilnahme sehr. Aus diesem Grund wird im Mai 2017 kein treffen stattfinden.

Am Freitag dem 02. Juni 2017 findet nun unser Infotreff zusammen mit einem Spargelessen im Restaurant „zur Lüchte“ in Pattensen statt. Uhrzeit: 18:00. Das Restaurant befindet sich im Leine Hotel in der Schöneberger Straße 43. Eine Bushaltestelle befindet sich unmittelbar an der Ecke Schöneberger Straße. Gehweg zum Restaurant ca. 50 Meter.

Der Kostenbeitrag p.P. ist € 10,00. Getränke sind individuell zu zahlen. Der Vorstand bittet um rege Teilnahme. Meldungen sind bis zum 30.05.2017 erbeten an:

Lutz Märtin (1.Vorsitzender) / Tel.: 05101 925801 oder lumaertin@hotmail.de

Beste Grüße

Lutz Märtin