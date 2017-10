SoVD Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck-Nachlese zum Oktoberfest und Einladung zum Grünkohl/Wurstessen am 17.11.2017

Pattensen : Restaurant zur Lüchte |

Pattensen: Restaurant Burg Terrassen | Liebe Freunde und Mitglieder,

Unser diesjähriges Oktoberfest fand am 04.10. im Restaurant Burg Terrassen in Pattensen statt . Von den 176 Mitgliedern waren 21 Personen inklusive der Gäste anwesend. Insgesamt ein interessanter und gleichzeitig geselliger Abend bei gutem Essen und netten Getränken! Neben den Berichten aus dem Ortsverband und ein Bericht über die Situation der kommenden Neustrukturierung der Ortsverbände im Regional-verband wurde auch über unsere kommenden Sondertermine- Grünkohlessen und unsere Weihnachtsfeier gesprochen Im Schnitt treffen sich dabei ca. 15 bis 25 Mitglieder und Freunde des Ortsverbandes Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck. Über eine noch größere Runde der Teilnehmer würde sich der Vorstand sehr freuen!



Am Freitag den 17. November 2017 findet nun unser Infotreff zusammen mit einem Grünkohl-/ Wurstessen im Restaurant „zur Lüchte“ im Leine-Hotel in Pattensen statt. Uhrzeit: 18:00. Das Restaurant befindet sich im Leine Hotel in der Schöneberger Straße 43. Eine Bushaltestelle befindet sich unmittelbar an der Ecke Schöneberger Straße. Gehweg zum Restaurant ca. 50 Meter.

Der Kostenbeitrag p.P. ist € 8,00. Getränke sind individuell zu zahlen. Der Vorstand bittet um rege Teilnahme. Meldungen sind bis zum 15.11.2017 erbeten an:



Lutz Märtin (1.Vorsitzender) / Tel.: 05101 925801 oder lumaertin@hotmail.de

Beste Grüße

Lutz Märtin