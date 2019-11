Scheckübergabe an den Verein für Krebskranke Kinder Hannover e.V.

Der Musikzug richtete im Juni 2019 dieses Fest auf dem Gelände des Cafe Eisblume aus. Grund dafür war die Leukämieerkrankung von Lina. Lina ist das Patenkind des Musikzugsführers Thomas Weimann. Den Kameraden des Musikzuges war schnell klar, dass sie helfen wollten. So entstand die Idee für das Große Familienfest. Gemeinsam mit dem Inhaber des Cafe Eisblume, Frank Blume, konnte die Idee umgesetzt werden. Linas größter Wunsch für diesen Tag war eine Hüpfburg. Diesen Wunsch konnte erfüllt werden. Neben der Hüpfburg durften sich die Familien über Kinderschminken, eine Buttonmaschine, ein Glücksrad und eine große Tombola freuen.Die Musikzüge aus Rössing und Schulenburg sowie Antonia Jünemann und Tobias Quindel umrahmten das Fest musikalisch. Die Tanzgruppe der VSV Rössing unterhielt die Gäste mit ihren Tänzen. Besonders schön zu sehen war, dass Lina wieder mittanzen konnte.Auch die JRS Prozeßtechnik GmbH & Co KG aus Schulenburg unterstütze das Vorhaben des Musikzuges mit einer ins Leben gerufenen Fahrradchallenge.Der Termin der Scheckübergabe sollte bereits früher im großen Rahmen stattfinden. Leider musste Lina kurz vor dem Termin wieder mehrere Tage im Krankenhaus. Die Kameraden des Musikzuges wollten jedoch den Scheck nicht ohne Lina und ihre Familie übergeben.So war es am 30.10.2019 endlich soweit und der Musikzug übergab den Scheck in Höhe von insgesamt 12.500 € im kleinen Rahmen an Frau Werth vom Verein für krebskranke Kinder Hannover e.V.Während der Planung hätten wir nie gedacht, dass wir diesen Betrag erreichen können.5000 € schien uns machbar zu sein, 10.000 € waren unser Traum, so berichtete Annika Weimann bei der Scheckübergabe.Der Musikzug möchte sich ganz herzlich bei allen Helfern und Unterstützern bedanken, besonders bei Frank Blume, Melanie und Mathias Gebhardt, dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Rössing, Familie Genschow und der CDU Schulenburg.Vielen Dank auch an alle Sponsoren für die großzügigen Spenden.