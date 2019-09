Saunafreunde - Es ist wieder soweit

Am Hallenbad 1

Am 25.10 findet das erste Sauna - Event in dieser Saison im Pattenser Bad statt. In gewohnter (gemütlicher und familiärer) Atmosphäre wird der Saunameister wieder seine Spezialaufgüsse anbieten, u. a. den Birkenaufguss (Banja) oder den Salzaufguss.

Es gibt auch wieder den erfrischenden Früchtetee nach "Art des Hauses", Schnittchen,

Obstteller verschiedene Knabbereien.

Schaut doch mal vorbei und, wenn ihr wollt, bringt doch etwas nach eigenen Wünschen mit.

Wir freuen uns auch sehr auf neue Gäste !

Ab 19:00 Uhr zum Abendtarif (6,50)