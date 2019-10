Anzeige

Sauna-Veranstaltung im PAB sehr gelungen

Der Start in die Sauna-Saison mit dem Event war wieder sehr gelungen. Der Saunameister entführte uns mit seinen Düften in andere Welten...Der Dschungel mit seiner feuchtwarmen Luft überraschte mit unterschiedlichen Walddüften und guter Intensität.

Die Banja war wieder ein tolles Erlebnis. Die Birkenzweige wurden in warmen Wasser eingelegt und mit der Sud aufgegossen. Zu allerletzt leichtes Abschlagen des Rückens mit den Quasten...Sehr prickelnd, aber angenehm.

Dann der Salzaufguss. Ein wunderbares Peeling für die Haut! Gegen 22:00 Uhr fand der letzte Aufguss statt.

Aber danach saß man noch über eine Stunde gemütlich beisammen,

und um 0:00Uhr löste sich die Runde langsam auf. Danach reinigten der Saunameister und fleißige Gäste noch grob den kompletten Saunabereich.

Weiter so....

