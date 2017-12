Am Hallenbad 1

, Am Hallenbad 1 , 30982 Pattensen DE

Pattenser Bad , Am Hallenbad 1 , 30982 Pattensen DE

Pattensen : Pattenser Bad |

am 12.01.2018 findet wieder ein Sauna Event im Pattenser Bad statt.

Diese Veranstaltung erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit.

Frei nach dem Motto "Am Hochofen" verwöhnt Euch Peter mit speziellen Aufgüssen!

Zusätzlich zum kleinen Eintrittspreis wird selbstgemachter Früchtetee, Schnittchen, Obstteller und verschiedene Knabbereien inclusive angeboten.

Alles wird liebevoll vom Saunameister persönlich angerichtet. "Mittendrin statt nur dabei"- eine Etikette, die an diesem Abend gelebt wird, auch vom Aufgießer!

Saunafreunde, die uns bisher noch nicht besucht haben und gern eine kleine, familiäre Sauna ausprobieren möchten, sind herzlich willkommen!!

Einfach vorbeikommen oder anmelden. Weitere Infos auf unserer Homepage