Rettungsring in Aktion! Malte schafft Platz im Pattenser Bad!

Pattensen : Pattenser Bad |

Umkleidekabinen werden zum Materiallager!

Zusammen mit seinem Vater, Volker Schober, und Denis Mertesacker, baute Malte am Samstag mehrere Umkleidekabinen zu einem Materiallager um.Die drei Ehrenamtlichen des Fördervereins Rettungsring nahmen Trennwände heraus, demontierten Türen und Bänke.Warum statt Kabinen zum Umkleiden nun Lagerraum für Kursmaterial?Ca. 50 Schwimm- und Aquakurse, dazu Schwimmtrainingsgruppen, Rettungsschwimmerausbildung und Schulschwimmen von 8 Schulen, Kindergarten Wassergewöhnung, Tauchkurse und Kentertraining und und und … dafür wird im pab viele Material eingelagert.Dazu kommen noch Reinigungsmaterial bzw. Reinigungsmaschinen, die das Personal in den Umkleiden und Sanitärräumen benötigt.Lange Zeit wurde dies in einem ungenutzten Kabinengang in den dortigen Kabinen gelagert.Nun war es an der Zeit, die Kabinen so herzurichten, dass das Material in geeigneten Materialwagen sicher und sauber eingelagert werden kann.Dazu wurden aus 6 kleinen nun 3 große Kabinen gemacht.Für die Mitarbeiter gestaltet sich die Reinigung dieses Bereiches nach dem Umbau leichter,Material wird nun in Gitterwagen übersichtlich verstaut.Malte, Volker und Denis waren gut vorbereitet und setzten das Anliegen professionell um.Dafür musste ein Samstagvormittag her. Die Zeiteinteilung war perfekt, das Projekt konnte vor dem großen Ansturm zum Spielenachmittag beendet werden.Mehr Infos zum Pattenser Bad und zum Rettungsring e.V. unterwww.pattenserbad.de.