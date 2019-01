Pattensen : Mehrgenerationenhaus Pattensen |

Moonlight Basar Mobile

-- Alles rund um Baby und Kind --



Freitag, 29. März 2019

19 -21 Uhr

im Mehrgenerationenhaus Mobile e.V., Göttinger Str. 25a, 30982 Pattensen





Gleichzeitig findet im Café unser Elterntreff bis 22 Uhr statt

und ihr könnt euren Abend bei Bier-Mix, Sekt, Softdrinks und einem Buffet

gemütlich ausklingen lassen. Es wird eine Standgebühr von 5€ erhoben.

Für unser Buffet bitten wir euch, Fingerfood oder einen Salat mitzubringen.



Anmeldungen ab 10.2. unter basar-mobile@web.de oder

per Whats App an 0172-5485657



Bitte gebt bei eurer Anmeldung an, was ihr im Schwerpunkt

(z.B. Größen, J/M, Spielzeug) verkaufen möchtet.