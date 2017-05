Landjugend Pattensen tanzt in den Mai

Von 21:00 bis 04:00 Uhr morgens wurde in Oerie auf dem Hof Schmidt / Sellhorn getanzt und gefeiert. Für gute Stimmung und Musik für die tanzfreudigen Gäste, sorgte wie im letzten Jahr das DJ-Gespann Soundmachine aus Bad Nenndorf.Für eine super Bewirtung und einen reibungslosen Service am Tresen bedankt sich die Landjugend bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Reden. Die Landjugend Pattensen / Calenberger Land freut sich, dass die Veranstaltung erneut sehr gut angenommen wurde und dass sich die Arbeit, die die Mitglieder wochenlang in die Vorbereitungen gesteckt haben, auf jeden Fall gelohnt hat. Dies hat sich nicht zuletzt vor allem durch die überragende Stimmung gezeigt, mit der die Mitglieder und die zahlreichen Gäste friedlich bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben.Im eigenen Interesse möchte die Landjugend abschließend noch betonen, dass es erst 45 Minuten nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung sowie außerhalb des Veranstaltungsortes zu Unstimmigkeiten und daraus folgenden körperlichen Auseinandersetzungen gekommen ist. Unklar ist, ob es sich bei allen Beteiligten um Gäste der Veranstaltung handelte.