Gelungener Einstand

Zur Freude konnte der Sauna-Meister wieder einige neue Gäste begrüßen, die sich auch gleich von Beginn an in gemütlicher Runde wohl fühlten.Nach dem Motto "heiße Quellen" wurden die Gäste mit ansprechenden Aufgüssen verwöhnt, wobei der Birken-Aufguss mit anschließendem Abschlagen wieder einmal den absoluten Höhepunkt darstellte.Es war kein Wunder, dass der selbst gemachte Früchtetee schnell zur Neige ging! Zusätzlich erfreuten sich alle an Ananas-Scheiben oder Melonenstücken.Knabbereien sollten auch nicht fehlen.Einige Saunafreunde brachten sogar noch Dinge mit, z.B.: Zwiebelkuchen, diverse Getränke und Weingummi, Schokolade oder Kekse und bereicherten dadurch den gedeckten Tisch.Gegen 23:00 fand das Event sein Ende, der Wunsch nach Fortsetzung kam sehr schnell auf!