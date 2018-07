Erntewanderung auf dem „Calenberger Ackerweg“

Pattensen : Hallenbad |

Das Pattenser Wegeteam lädt zu einer Wandertour ein. Die Teilnehmer können wählen: Wandern zu Fuß oder eine Radeltour!



Die Strecke auf dem „Calenberger Ackerweg“ beginnt und endet am Pattenser Hallenbad, sie geht durch die ebene Feldflur mit weitem Blick auf den Süllberg, den Deister und andere Höhenzüge des Leineberglands. In dieser Landschaft mit den sehr wertvollen Böden wird seit über 1000 Jahren Ackerbau betrieben. Deshalb hat die Tour auch den Zweck, auf die verschiedenen Feldfrüchte und den Stand der Erntearbeiten zu achten. Ein erfahrener Landwirt soll die Gruppe begleiten und Erläuterungen geben.

Bei der Firma „Rasenland Pattensen“ machen wir einen Stopp. Herr Albrecht Freiherr Knigge wird uns Einblicke in den Rollrasen-Anbau geben. Sicher werden wir auch etwas über das wertvolle Rapsöl erfahren, das hier gepresst wird.



Bei dem schönen Rastplatz mit dem Wegekreuz wird eine Pause gemacht. Hier sollen sich die ‚Fußgänger’ und ‚Radler’ zum Gedankenaustausch wieder treffen.

Die Wanderung zu Fuß ist knapp 5 km lang, die Radelstrecke ca. 10 km. Die Teilnehmer treffen sich am 21. 07. um 10 Uhr am Hallenbad in Pattensen.

Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist gebührenfrei. Auskunft unter Tel. 05101-1603.