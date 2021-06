Ein paar Fotos von zwei Touren durch Kalifornien 1982 und 2011.

Als Tourist sieht man das Land anders als wenn man dort wohnt.IT NEVER RAINS IN CALIFORNIA . . .Da knipst man eben was so vor die Linse kommt.Ich hatte damals ein „“ vorher zu Hause studiert und bin dann einige Strecken mit einem Motorhome nachgefahren. 1982 von Vancouver über die Rockies zum Yellowstone Nationalpark, dann über Salt Lake City und Reno zur Ponderosa und LakeTahoe. Weiter über Sacramento nach San Franzisko und dann wieder Richtung Kanada nach Vancouver zurück in fünf Wochen.2011 hatte meine jüngere Tochter auch einen USA Besuch gemacht und ist auch einige Strecken mit dem PKW mitgefahren. Von ihr habe ich einige Bilder geerbt von denen ich ein paar Fotos aus Kalifornien von San Diego, Hollywood und Santa Monika drangehängt habe.Ich hoffe ich langweile nicht, aber seht selbst.