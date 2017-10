Pressemitteilung Nr. 207/2017 Alle bestehen bei der Jugendflamme II Abnahme

Am Samstagvormittag, den 28.10. kamen 14 Jugendfeuerwehrmitglieder aus den Jugendfeuerwehren Hüpede, Pattensen-Mitte, Jeinsen und Schulenburg in die Kernstadt, um die Prüfung zur Jugendflamme II abzulegen.

Im und am Feuerwehrhaus Pattensen mussten die Jugendfeuerwehrleute selbstständig eine Verkehrssicherung und einen Wasserwerfer aufbauen, sowie ein Standrohr setzen um Wasser aus dem Leitungsnetz zu entnehmen. Desweiteren gab es eine Station um die Kenntnisse zur Beladung eines Löschfahrzeuges zu überprüfen und eine Spielstation, in der Teamfähigkeit und Geschicklichkeit gefragt waren. Hier wurde „Speedstacking“ – der Pyramidenbau aus Eimern auf Zeit- gespielt. Zum Abschluss der Veranstaltung konnten alle angetretenen Jugendlichen die Auszeichnung aus den Händen des stellv. Stadtjugendfeuerwehrwartes Marcus Pauli entgegennehmen.Die Jugendflamme II ist zweite Auszeichnung, die Mitglieder einer Jugendfeuerwehr erwerben können. Sie ist vergleichbar mit den drei Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold. In der ersten Stufe, die ab 10 Jahren oder nach dem Eintritt erworben werden kann, werden Grundkenntnisse, wie einfache Knoten, allgemeine Fragen zur Feuerwehr oder Gerätekunde abgefragt. In der zweiten Stufe, welche mit 13 Jahren erreicht werden kann, wird ebenfalls Gerätekunde geprüft. Außerdem werden verschiedene praktische Übungen sowie ein Sportspiel durchgeführt. Die dritte und letzte Stufe, welche nach bestandener Leistungsspange – vergleichbar zum Sportabzeichen – verleihen wird, verlangt umfangreiche Aufgaben. Unter anderem muss eine unbekannte Übung ohne Hilfe, eine Erste-Hilfe Übung auf dem Niveau eines Erste-Hilfe Kurses und eine Projektarbeit im sozialen Bereich durchgeführt werden.