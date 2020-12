Pressemitteilung Nr. 16/2020 - Reden – Alexander Eggers wird für das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters vorgeschlagen

Da pandemiebedingt im Januar 2021 keine Jahreshauptversammlungen durchgeführt werden können, entschied sich das Ortskommando für eine Neuwahl bereits Anfang Dezember. So hatten alle Wahlberechtigten am 06.12.2020 in der Zeit von 12:00 – 15:00 h Gelegenheit ihre Stimme im Wahllokal im Feuerwehrhaus Reden abzugeben. Als einziger Kandidat stand Alexander Eggers, z.Zt Atemschutzgerätewart und Gruppenführer, für das Amt zur Wahl. Die Wahlleitung hatte Stadtbrandmeister Henning Brüggemann, assistiert von Ortsbrandmeister Tobias Eickhoff und Schriftführer Marcel Klingbeil.Um 15:05 h stand das Ergebnis fest: 21 von 32 Wahlberechtigten hatten die Möglichkeit zur Stimmabgabe wahrgenommen. Ergebnis: 17 Ja Stimmen, 2 Nein, 1 Enthaltung, 1 UngültigNunmehr wird der Wahlvorschlag an die Stadtverwaltung weitergegeben. Über die Ernennung entscheidet der Rat der Stadt Pattensen.gez. H. Brüggemann