Pressemitteilung Nr. 16/2019 - Koldingen – Ölschaden nach Verkehrsunfall

Im Nachgang zu einem bereits in der Abwicklung befindlichen Verkehrsunfall wurden die Ortsfeuerwehren Koldingen und Reden am 07.12.2019 gegen 13:20 h alarmiert. An der Unfallstelle auf der B443 in Höhe der Flutbrücke nahe Rethen trat aus der Hydraulikanlage eines LKW´s Öl aus. In Abstimmung mit der Polizei legten die Kameraden nur wenig Bindemittel aus um eine Ausbreitung der schmierigen Substanz zu verhindern. Zur endgültigen Reinigung der Fahrbahn wurde die zuständige Strassenmeisterei hinzugezogen. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach ca. 15 Minuten beendet.





Im Einsatz waren:

Ortsfeuerwehren Reden und Koldingen mit 15 Kameraden und 3 Fahrzeugen



gez. Henning Brüggemann

