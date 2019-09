Pressemitteilung Nr. 14/2019 - Fahrzeugpark der Stadtfeuerwehr Pattensen modernisiert - Ortsfeuerwehr Pattensen erhält neues Löschfahrzeug

Eine Arbeitsgruppe um den damaligen Ortsbrandmeister Uwe Fleischmann hatte sich intensiv mit der Gestaltung und technischen Beschreibung des Fahrzeugs beschäftigt und in stundenlangen Besprechungen alle Details durchgeplant um ein Fahrzeug zu beschreiben, dass den Bedürfnissen der Infrastruktur im gesamten Stadtgebiet Rechnung trägt.Zunächst folgt nun die Einweisung und Ausbildung der Besatzungen auf dem neuen Fahrzeug, bevor es offiziell in Betrieb genommen und von der Stadt Pattensen an die Feuerwehr übergeben wird.Die neue Ausrüstung ist ein weiterer Baustein, der zu Sicherheit aller Pattenser Bürger beiträgt.Im nächsten Jahr sollen für die Ortsfeuerwehren Schulenburg (LF 10), Oerie und Reden (jeweils TSF-W) neue Löschfahrzeuge beschafft werden. Entsprechende Vorbereitungen laufen bereits.Weitere Details zu Fahrzeug und Ausrüstung folgen in einem gesonderten, ausführlichen Bericht zur offiziellen Fahrzeugübergabe.gez. Henning Brüggemann