Pressemitteilung Nr. 12/2021 – Pattensen – Stadtfeuerwehr stellt auf Digitalfunk um

Auch die Alarmierungsumstellung auf digitale Meldeempfänger (DME), die in der Lage sind verschlüsselte Meldungen zu verarbeiten, konnte umgesetzt werden. 300 Melder hat die Stadt angeschafft und im Mai an die 8 Ortsfeuerwehren ausgegeben. Die Umstellung auf die neuen Melder war erforderlich, da zukünftig aus datenschutzrechtlichen Gründen, nur noch verschlüsselte Alarmierungen durch die Leistelle versandt werden.Besonderer Dank geht in diesem Zusammenhang an die Kollegen der Funkwerkstatt an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Ronnenberg, die bei der Programmierung der Funkgeräte und DME unterstützt haben und an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung die im IT-Bereich und im Ordnungsamt an der Beschaffung und Umstellung beteiligt waren.gez. H. Brüggemann