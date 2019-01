Pressemitteilung Nr. 07/2019 - Ortsfeuerwehr Pattensen wählt neue Führung

Eine umfangreiche Tagesordnung hatte die Ortsfeuerwehr Pattensen am 26. Januar 2019 abzuarbeiten. Insgesamt rund 4 Stunden dauerte in diesem Jahr die traditionelle Sitzung. Sie hatte es aber auch in Sich:

Zu letzten Mal gab Ortsbrandmeister Uwe Fleischmann einen Jahresbericht ab. Im Rahmen der turnusmäßigen Wahlen trat er für das Amt des Ortsbrandmeisters nicht zur Wiederwahl an. 18 Jahre war er Ortsbrandmeister, zuvor hatte er 6 Jahre die Position des Stellvertreters inne.Fleischmann schlug der Versammlung vor, den bisherigen stellvertretenden Ortsbrandmeister Ulrich Fleischmann als zukünftigen Ortsbrandmeister und den Kameraden Stefan Magyar als dessen Stellvertreter zu wählen. Die anschließende Wahl – es wurde satzungsmäßig geheim gewählt – war für beide Kameraden eindeutig. Mit großer Mehrheit wurden beide Kameraden gewählt: Ulrich Fleischmann erhielt 42 „Ja“, 11 „Nein“ und 3 „Enthaltung“. Stefan Magyar wurde mit 42 „Ja“, 11 „Nein“ und 3 „Enthaltung“ gewählt. 56 Kameraden und Kameradinnen der 81 Mann/Frau starken Einsatzabteilung waren anwesend und nahmen an der Wahl teil.In seinem Jahresbericht berichtet Uwe Fleischmann über eine Vielzahl von Einsätzen. Herausfordernd waren dabei die Brände im Piesterweg (Brand eines Abbruchhauses), in der Koldinger Straße, (Brand einer Garage in der Hinterbebauung) und Vor dem Steintor (Dachstuhlbrand). Diese Einsätze wurden im Zusammenspiel mit weiteren Ortsfeuerwehren professionell abgewickelt. Ebenso wurden zwei Gefahrguteinsätze auf dem Reyclinghof und im Briefverteilzentrum auch mit überregionalen Kräften abgewickelt.Besonders freut sich die Ortsfeuerwehr über Neuzugänge: nach der Truppmannausbildung verpflichtete Fleischmann Kameraden/-dinnen für den Dienst in der Einsatzabteilung: Tim-Oliver Henke (aus der Jugendfeuerwehr), Andreas Winterfeld, Jakob Kühne und Oliver Penther verstärken nun die Aktiven. Oberfeuerwehrfrau Michaela Koch wechselt aus der Feuerwehr Seelze nach PattensenStadtbrandmeister Henning Brüggemann beförderte Jannik Lammel zum Oberfeuerwehrmann, Martin Schmidt und Dennis Koch zum Hauptfeuerwehrmann, Lea Fleischmann zur Hauptfeuerwehrfrau und Florian Hohnroth zum Hauptlöschmeister. Ortsbrandmeister Fleischmann ernannte Lukas Lampe zum Feuerwehrmann.Brandschutzabschnittsleiter Eric Pahlke ehrte verdiente Mitglieder mit Urkunden und Abzeichen: Auf 40 Jahre blicken Hauptfeuerwehrmänner Björn Gelse, Michael Valdix, Hauptlöschmeister Volker Menzel und Oberbrandmeister Ulrich Fleischmann zurück. Sieerhielten die Auszeichnung des Landes Niedersachsen. Die Ehrung für 25 Jahre erhielten Christian Bock, Bastian Schrader und Dennis Koch.Mit dem Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Hauptfeuerwehrmann Heinrich Vesting ausgezeichnet.Die Versammlung endet mit einen riesengroßen Dankeschön der Einsatzabteilung an den ausscheidenden Ortsbrandmeister: Einen Reisegutschein nebst Taschengeld überreichte der Stellvertretende Ortsbrandmeister Ulrich Fleischmann seinen Bruder – unter tosendem Beifall der Versammlung.Den Abschluss der Sitzung bildete die sehr emotionale Ansprache von Lea Fleischmann, der Tochter von Uwe Fleischmann: „gern hätten wir es gesehen, wenn Du mehr Zeit für uns gehabt hättest – so der Tenor ihrer Worte – aber nach der Arbeit ging es mit Feuerwehr weiter. Dennoch Lea schloss ihre Rede mit den Worten: „Für mich wird es nie einen besseren Ortsbrandmeister geben als Dich“. Die Versammlung würdigte auch diesen Beitrag mit stehenden Ovationen.gez. H. Brüggemann