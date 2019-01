Pressemitteilung Nr. 06/2019 - Oerie: Zahlreiche Ehrungen auf der Jahreshauptversammlung

In seinem Jahresbericht ging der Ortsbrandmeister auf eine Vielzahl von Übungsdiensten und Aktivitäten ein. Besonders hob er die gemeinsame Fahrradtour zum 40-jährigen Bestehen derJugendfeuerwehr hervor, bei der Gründungsmitglieder, heutige Mitglieder der Jugendfeuerwehr und Gäste teilnahmen. Zu Einsätzen wurde die Ortsfeuerwehr 6 Mal alarmiert: Im Januar sicherte sie im Sturm eine Schadenstelle als Dachziegel von einem Scheunendach stürzten. Im März rückte die Wehr zu einem Verkehrsunfall. Einen Stoppelfeldbrand bekämpfte die Ortsfeuerwehr im Juli und unterstütze im November bei einem Dachstuhlbrand die Ortsfeuerwehr Pattensen. Ein Brandsicherheitswachdienst im Rahmen des „Tanz in den Mai“ und die Teilnahme an einer Alarmübung in Pattensen rundeten das Einsatzspektrum ab. Die Ortsfeuerwehr Oerie verfügt über 42 Kameradinnen und Kameraden in der Einsatzabteilung, 8 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und 16 Kinder bei den „Oerier Löschtigern“ wie sich die Kinderfeuerwehr nennt. Sebastian Beichert besuchte im Berichtsjahr den Gruppenführer Lehrgang Teil 1 und 2, Lukas Müller und Ulf Riedel nahmen an dem Lehrgang für Sprechfunker teil, berichtete der OrtsbrandmeisterTraditioneller Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen und Beförderungen. Sebastian Beichert, stellvertretender Ortsbrandmeister, wurde von Bürgermeisterin Ramona Schumann zum Löschmeister befördert. Benjamin Moss ehrte Heiko Müller, Wolfgang Schmidt, Reiner Schmidt, Hubertus Beichert und Carsten Riebesahm mit dem Ehrenzeichen des Landes Niedersachsen für 40 jährige Verdienste in der Feuerwehr. Für 40 jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielt Dirk Wolters das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen. Dem Feuerwehrmannanwärter John Schmidt nahm Ortsbrandmeister Mensing das Versprechen ab, „treue Dienste in der Feuerwehr zu leisten und gute Kameradschaft zu halten“ um ihn anschließend zum Feuerwehrmann zu ernennen.Die Versammlung endete mit einem gemeinsamen Abendessen.gez. Henning BrüggemannLegende zu den Bildern:1Oerie:2Oerie: v.l.: