Pressemitteilung Nr. 05/2019 - Hüpede und Koldingen Jahreshauptversammlungen. Ortsbrandmeister und stv. Ortsbrandmeister in Hüpede wiedergewählt

Am gestrigen Sonnabend, dem 12.01.2018 führten die Ortsfeuerwehren Hüpede und Koldingen ihre traditionellen Jahreshauptversammlungen durch.

In Koldingen

Um 19:30 eröffnet Ortsbrandmeister Jens Beier in Hüpede

begrüße Ortsbrandmeister Hans-Heinrich Schnehage um 18:00 h eine Vielzahl von Feuerwehrleuten und Gästen. Unter den Gästen waren der Vorsitzende des Feuerschutzausschusses Andreas Ohlendorf, Ortsbürgermeister Marco Weber, der stellvertretende Abschnittsleiter Benjamin Moss und Stadtbrandmeister Henning Brüggemann. Auch eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Niederndodeleben (bei Magdeburg) – zu der seit 30 (!) Jahren ein partnerschaftliches Verhältnis besteht – unter Leitung von Ortsbrandmeister Stefan Libbe hat es sich nicht nehmen lassen, wieder der Versammlung beizuwohnen.In seinem Jahresbericht ging Schnehage auf verschiedene Einsätze ein, die im Orts- und Stadtgebiet, aber auch im Land Niedersachsen gefahren wurden. Insgesamt 12-mal waren die Koldinger gefragt. Neben Routineeinsätzen wie Ölspuren und Entstehungsbränden unterstützte die Ortsfeuerwehr bei den Großbränden in Pattensen am 30.05. und am 23.11.2018. Im Rahmen der Feuerwehrbereitschaft III der Region Hannover waren sie auch bei den Löscharbeiten in der Wehrtechnischen Dienststelle in Meppen im Einsatz. Für das dortige Engagement erhielt Bastian Reincke als Fahrer ein besonderes Lob für die Ausdauer bei wenigen Ruhepausen.Der Ortsbrandmeister bemängelte, wie in den Vorjahren, den teilweise desolaten Zustand der Feuerwehrhäuser am eigenen Standort, aber auch im Stadtgebiet und mahnte eine nachhaltige Lösung an. Einer Umstrukturierung der Feuerwehren im Stadtgebiet stehe die Ortsfeuerwehr Koldingen offen gegenüber, so Hans-Heinrich Schnehage.Besonders freue sich die Ortsfeuerwehr über Neuzugänge für die Einsatzabteilung: nach der Truppmannausbildung verpflichtete Schnehage 3 Kameraden/-dinnen für den Dienst in der Einsatzabteilung: Dirk Gielsdorf, Katharina Schnehage und Steffen Kosoloswski sind jetzt Feuerwehrmann bzw. Feuerwehrfrau. Nach seinem Wohnortwechsel nach Koldingen ist Tobias Kreft in die OFW Koldingen aufgenommen worden. Als „Quereinsteiger“ nimmt Michael Wehrmann den Dienst in der OFW auf.Stadtbrandmeister Henning Brüggemann beförderte Gerrit Groh zum Hauptfeuerwehrmann. Axel Huhn wurde 1. Hauptfeuerwehrmann. Der stv. BAL III Benjamin Moss ehrte den Hauptfeuerwehrmann Werner Schramm für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr mit dem Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes.die dortige JHV. Neben 30 Kameraden aus der Einsatzabteilung nahmen auch 38 ehemals aktive Kameraden und fördernde Mitglieder an der Versammlung teil. Bürgermeisterin Ramona Schumann und Ortsbürgermeisterin Marion Kimpioka zählten ebenso zu den Gästen wie der stv. BAL III Benjamin Moss und Stadtbrandmeister Henning Brüggemann, die von der JHV in Koldingen nach Hüpede gewechselt hatten.Ortsbrandmeister Beier berichtet von insgesamt 17 Einsätzen bei denen die OFW Hüpede gefragt war. Wie die Koldingen waren sie bei den Brandeinsätzen in Pattensen gefordert. Dort unterstützen die Hüpeder zusätzlich 2-mal bei den Bränden in einem Abbruchgebäude im Piesterweg. Die Beteiligung an Einsätzen auch außerhalb des eigenen Ortsteils zeige, dass alle Ortsfeuerwehren erforderlich seien um alle Einsatzlagen abarbeiten zu können. Insbesondere zu ungünstigen Zeiten wie an Vormittagen, wenn viele Einsatzkräfte außerhalb arbeiten, sei es notwendig Unterstützung aus anderen Ortsteilen bekommen zu können, so Jens Beier. Wie die meisten Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet, war auch die OFW Hüpede in Meppen mit der Regionsfeuerwehrbereitschaft im Einsatz.Da im Juni 2019 die Amtszeiten des Ortsbrandmeisters und des stellvertretenden Ortsbrandmeisters von Hüpede enden, übergab Jens Beier zur Durchführung der nun anstehenden Neuwahlen die Versammlungsleitung an Stadtbrandmeister Henning Brüggemann. Brüggemann bedankte sich bei Jens Beier und Olaf Feist für die ausgezeichnete Zusammenarbeit in den letzten Jahren und warb für eine Fortsetzung dieses Miteinanders.Aus den Reihen der 30 Wahlberechtigten der Einsatzabteilung wurden Jens Beier und Olaf Feist zur Wiederwahl vorgeschlagen. Jens Beier wurde mit 27 „Ja“; 2 „Nein“ und 1 „Enthaltung“ wiedergewählt. Beier geht damit in die vierte (!) Amtszeit als Ortsbrandmeister. Diese Funktion nimmt er seit 2001 wahr. Parallel dazu ist er seit 2004 stellvertretender Stadtbrandmeister.Der stv. OrtsBM Olaf Feist erhielt 28 „Ja“; 1 „Nein“ und 1 „Enthaltung“. Für Feist beginnt damit die 2. Amtsperiode. Somit sind werden beide Kameraden dem Rat der Stadt Pattensen für die Weiterverpflichtung für weitere 6 Jahre als Ehrenbeamte vorgeschlagen.Jens Beier ernannte Cederic Tonelli zum Jugendfeuerwehrwart der OFW Hüpede und Sonja Kähler zur stv. Jugendfeuerwehrwartin. Zu Feuerwehrfrauen wurden Jasmine Tonelli und Alissa Wegener ernannt und für den Dienst in der Einsatzabteilung verpflichtet.Aufgrund ihre Leistungen und bestandener Lehrgängen erhielten folgende Kameraden ihre Beförderungsurkunden von Stadtbrandmeister Brüggemann: Michael Schenk, Löschmeister, Ralf Baumgarten, Hauptfeuerwehrmann und Vanessa Martins-Neves, Oberfeuerwehrfrau.Für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr erhielt Oliver Niggemeier das Ehrenzeichen des Landes Niedersachsen. Jens Beier und Heinrich Lange erhielten diese Ehrung für 40 Jahre aktiven Dienst. Jennifer Zwiener wurde für 25-jährige Mitgliedschaft mit dem Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Diese Ehrungen nahm der stv. BAL III Benjamin Moss vor.gez. H. Brüggemann