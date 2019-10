Pressemitteilung 522 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Kellerbrand in Schulenburg/Leine

Eingesetzte Kräfte:

Ein Elektroherd bzw. darauf abgelegte Wäsche/Kleidung geriet in einem Kellerraum in Brand. Brandrauch drang aus dem Kellergeschoss ins Freie.Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren drangen mit zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude ein und konnten binnen weniger Minuten unter Einsatz eines Hohlstrahlrohres das Feuer erfolgreich im Innenangriff bekämpfen.Mit Hilfe eines Druckbelüfters wurde das Gebäude anschließend vom Brandrauch befreit. Laut Einsatzleiter Norman Schiering war der Einsatz nach ca. einer Stunde beendet und die Kameradinnen und Kameraden konnten wieder einrücken.Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort, bei Einsätzen unter Atemschutz ist dies eine präventive Maßnahme.Zur genauen Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.12 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Schulenburg/Leine mit zwei Fahrzeugen8 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Jeinsen mit einem FahrzeugStadtbrandmeister und Stellvertretender Stadtbrandmeister2 Beamte der Polizei mit einem FahrzeugRettungsdienstThorsten SteigerHauptlöschmeister