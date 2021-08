Pressemitteilung 512 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Verkehrsunfall auf Bundesstraße 3 - 30.08.2021

Der Unfallort befand sich auf der Bundesstraße 3, Ortsumgehung südlich von Pattensen zwischen den Anschlüssen Pattensen/Süd und Bundesstraße 443/Koldingen.Ein in Richtung Norden fahrender BMW Kombi und ein in Richtung Elze (Süden) fahrender Kleinwagen kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache frontal. Die Fahrzeugführer wurde schwer verletzt konnten aber mit Unterstützung von Ersthelfern die total zerstörten PKW verlassen.Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle ab, fing auslaufende Betriebsstoffe auf und stellte den Brandschutz sicher.Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und dem Rettungstransporthubschrauber Christoph 4 vor Ort. Die verletzten Personen wurden bodengebunden (per Rettungstransportwagen) in Krankenhäuser gebracht.Der Verkehrsunfalldienst nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf, hierfür blieb die Bundesstraße 3 für mehr als zwei Stunden vollgesperrt.Zur Schadenshöhe und zum genauen Unfallhergang kann die Feuerwehr keine Angaben machen.Eingesetzte Kräfte:Ortsfeuerwehr Hüpede mit zwei Fahrzeugen und zwölf EinsatzkräftenOrtsfeuerwehr Oerie mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräftenstellv. StadtbrandmeisterRettungsdienst mit zwei FahrzeugenRettungstransporthubschrauber Christoph 4Polizei mit mehreren StreifenwagenUnfallforschungThorsten SteigerHauptlöschmeister