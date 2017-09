Pressemitteilung 508 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Windbruch durch Sturm in Koldingen

Äste drohen Telefonleitung zu beschädigen



Sturmtief „Sebastian“ wütete am gestrigen Mittwoch, 13.09.2017 in der Region Hannover. Im Stadtgebiet Pattensen verursachte die bereits am Mittag einsetzende Sturmlage einigen Windbruch mit herab fallenden Ästen.Die Freiwillige Feuerwehr Koldingen wurde gegen 17:30h an die Bundesstraße 443 gerufen. Äste eines morschen Baumes am Mühlenteich, auf Höhe des Sportplatzes drohten auf eine Telefonfreileitung zu stürzen.Einsatzleiter und stellvertretender Ortsbrandmeister Gernot Schneehage lies mit Hilfe einer Motorkettensäge die teilweise gebrochenen Äste soweit zurücksägen, dass keine weitere Gefahr für die Freileitung (Telefon) bestand.Der Einsatz war gegen 18:00h beendet.Eingesetzte Kräfte:10 Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Koldingen mit zwei Fahrzeugen2 Beamte der Polizei mit einem FahrzeugThorsten SteigerOberlöschmeister