Pressemitteilung 508 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Personenrettung/Technische Hilfeleistung - Kinder in PKW eingeschlossen - Hüpede 08.07.2021

Eingesetzte Kräfte:

Drei Kinder (ein Kind ca. 3jährig und zwei Neugeborene) waren in einem VW Touran eingeschlossen. Die Mutter konnte den PKW nicht mehr öffnen da sich der Schlüssel im Innenraum befand.Nachdem verschiedene schonende Methoden zur Öffnung des PKW nicht zum gewünschten Erfolg führten, öffneten die Einsatzkräfte die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite mit einem Federkörner. Hierbei wird die komplette Glasfläche mit einem Spezialband beklebt und anschl. mit einem federgelagerten Schlagnagel zerstört. Durch das Abkleben verringert sich der Anteil an Bruchglas der in den Innenraum fällt. Die potenzielle Gefahr durch Inhalation der Glaspartikel durch die Insassen wird minimiert.Die gesamte Hilfeleistung wurde in engster Abstimmung mit dem ebenfalls alarmierten Rettungsdienst durchgeführt.Letztendlich ist eine zerstörte Seitenscheibe, ein in Kauf zu nehmender Sachschaden wenn es um die Unversehrtheit von Personen, in diesem Fall Kindern geht.Der Einsatz war für die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach ca. 30 Minuten beendet.Ortsfeuerwehr Hüpede mit zwei Fahrzeugen und dreizehn EinsatzkräftenOrtsfeuerwehr Pattensen mit drei Fahrzeugen und dreizehn EinsatzkräftenRettungsdienst mit einem FahrzeugPolizeiThorsten SteigerHauptlöschmeister