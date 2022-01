Pressemitteilung 501 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Lagerhaus steht unter Wasser + Verkehrsunfall bei Schulenburg

Eingesetzte Kräfte:

Am Sonntag, 9. Januar 2022 wurde die Ortsfeuerwehr Schulenburg/Leine gegen 15:00h zu einer technischen Hilfeleistung in den Milchweg gerufen. Eine Lagerhalle an der westlichen Ortsgrenze Schulenburgs stand auf einer Fläche von ca. 1.000m² unter Wasser.Nach Aussage des Eigentümers trat das Wasser vermutlich durch einen technischen Defekt an der Heizungsanlage aus und stand bis zu 10cm hoch im gesamten Gebäude.Die Einsatzkräfte setzten Tauchpumpen, Nasssauger und eine Wasserstrahlpumpe ein um insgesamt 40.000 – 50.000 Liter Wasser abzupumpen.Bei einer Wasserstrahlpumpe wird durch den erzeugten Unterdruck des eingehenden C-Druckschlauches Wasser angesaugt und über einen B-Druckschlauch in höherer Menge wieder abgeführt. Für Außenstehende ist das Bild des Einbringens von Frischwasser in ein überflutetes Gebäude befremdlich, die Bauform der Wasserstrahlpumpe ermöglicht allerdings auch bei geringer Wasserstandhöhe noch eine gute Abführung anders als bei den meisten Tauchpumpen.Nach ca. drei Stunden übergab Einsatzleiter Jörg Penzold die Einsatzstelle dem Eigentümer.Zur Schadenshöhe an den eingelagerten Antiquitäten sowie der Bausubstanz der Lagerhalle kann die Feuerwehr keine Angaben machen.17 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Schulenburg/Leine mit zwei Fahrzeugen + ÖlschadenanhängerWährend der Nachbereitung des oben beschriebenen Einsatzes erhielt die kurz vorher eingerückte Ortsfeuerwehr Schulenburg gegen 18:00h eine weitere Alarmierung.Auf der Kreisstraße 202 (Schulenburg-Jeinsen) ca. 50m von der Kreuzung mit der Landesstraße 460 entfernt war ein PKW gegen einen Baum geprallt. Glücklicherweise wurde entgegen der ersten Alarmmeldung bei diesem Zusammenstoß niemand im Fahrzeug eingeklemmt.Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurden die zwei PKW-Insassen von dem bereits vor Ort befindlichen Rettungsdienst versorgt. Die Kameradinnen und Kameraden leuchteten die Einsatzstelle aus und fingen auslaufende Betriebsstoffe auf. Nach einer Stunde konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden.6 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Schulenburg/Leine mit einem FahrzeugPolizeiRettungsdienstThorsten SteigerHauptlöschmeister