Pressemitteilung 08/2021 Beförderungen bei der Stadtfeuerwehr Pattensen

Am 01.05.2021 wurden die Kameradinnen und Kameraden aus vier Ortsfeuerwehren zu ihrem jeweiligen Gerätehaus gebeten und mit einem kleinen Grußwort des Stadt- und Ortsbrandmeisters empfangen. In der Ortsfeuerwehr Schulenburg wurde Jana Reuter zur Oberfeuerwehrfrau befördert.Henriette Schnehage aus Koldingen wurde der gleiche Rang verliehen. Außerdem wurde in der Ortsfeuerwehr Erik Burose zum Oberfeuerwehrmann ernannt.Die Kameraden Ulf Riedel und Lukas Müller aus der Ortsfeuerwehr Oerie wurden ebenfalls zum Oberfeuerwehrmann befördert, Thorsten Mensing trägt ab jetzt den Titel des Hauptlöschmeisters.Innerhalb der Ortsfeuerwehr Jeinsen darf sich Felix Kleuker nun Oberfeuerwehrmann nennen. Des Weiteren wurde Ernst-Heinrich Schiefer für stolze 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Die weiteren Ehrungen für alle Ortsfeuerwehren werden im Rahmen der nächsten Jahreshauptversammlungen durchgeführt.In Hüpede erhielten am 08.05.2021 die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Janic Roller, Fabrizio Leiva Cucugliato und Leon Siebert ihre Beförderungsurkunden zum Oberfeuerwehrmann.Auch Jonathan Weber, Torben Löhr und Manuel Fleischhauer aus der Ortsfeuerwehr Pattensen tragen nun diesen Titel. Außerdem wurde in Pattensen-Mitte Fabian Angermann zum Hauptfeuerwehrmann und Ronny Brechelt zum Oberlöschmeister befördert. Mit Carola Hohnroth trägt nun die erste Frau der Ortsfeuerwehr Pattensen den Dienstgrad Löschmeisterin.Die sich sonst anschließende Feier an die Beförderungen fiel in allen Ortsfeuerwehr aufgrund der pandemischen Lage aus und wird zu gegebener Zeit nachgeholt.Text: Torben Löhr, Fotos: Henning Brüggemann