Neuer Feuerwehrmann in Schulenburg/Leine ernannt

Kevin Reich trat der Feuerwehr Schulenburg als "Quereinsteiger" bei. In diesem Frühjahr absolvierte er die Truppmann I Ausbildung und verstärkt seit dem die aktive Einsatzabteilung. Dies ist erst der Anfang einer Feuerwehrlaufbahn, die vielseitige Standortausbildung sowie Lehrgänge an der Feuerwehrtechnischen Zentrale und den Landesfeuerwehrschulen werden den frisch ernannten Feuerwehrmann für seine weitere Verwendung in der Ortswehr vorbereiten.