Neue Einsatzkräfte für die Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet Pattensen stehen kurz vor der Abschlussprüfung

Der theoretische Teil wurde bereits im Frühjahr, teilweise in Onlineschulungen absolviert. Neben Lerninhalten in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Einsatztaktik, Rechtsgrundlagen und Unfallverhütungsvorschriften musste ein Erste-Hilfe Kurs absolviert werden.Der praktische Ausbildungsteil begann Anfang September 2021. Zwanzig Anwärter zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann aus dem Stadtgebiet Pattensen üben an den Wocheneden in Gruppen an drei Standorten. Am Feuerwehrhaus Pattensen, dem Feuerwehrhaus Schulenburg und der KGS Pattensen werden Einsatzlagen im Bereich Verkehrssicherung, das Öffnen von verunfallten Fahrzeugen, das Aufstellen von Leitern bis hin zum Löscheinsatz simuliert. Die zukünftigen Einsatzkräften werden hierbei von erfahrener Feuerwehrkameradinnen und Kameraden angeleitet. Die Ausbilder geben ihre Erfahrungen gerne weiter und helfen mit Herz und Hand.Am kommenden Samstag, 2. Oktober 2021 steht die praktische Übungsabnahme auf dem Programm, hierbei wird die Abarbeitung von Kleinübungen der technischen Feuerwehrtätigkeit von externen Prüfern bewertet. Ziel ist primär das Bestehen aller Teilnehmer als eine gute Note des Einzelnen, denn der Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr zeichnet sich vor allem durch Teamarbeit aus.Nach vielen Stunden theoretischer und praktischer Ausbildung und zwei bestandenen Prüfungen werden die Kameradinnen und Kameraden anschließend in die Standortausbildung der Ortsfeuerwehren entlassen und verstärken diese einsatztaktisch.Thorsten SteigerHauptlöschmeister