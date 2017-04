3.Parchimer Rallye- & Renntage 2017

EinTreffen vorwiegend für Motorräder (CafeRacer, Bobber, Chopper, D-Tracker, etc, für alle) aber auch alte coole Autos und Amis-Cars im Stil der 50er/60er Jahre. Hauptsache in diesem Stil.Dazu eine ordentliche Portion Motorsportaction auf der Sandrennbahn.Diesmal mit Motorradrennen für Bikes bis max 1970 in versch. Klassen.Im freien Training wird auf dem DirtTrack mit alten Motorrädern und Autos Bahnsport betrieben.Abends wird gefeiert mit Rockabilly und RocknRoll. Freut Euch drauf.Sandbahnemotionen...