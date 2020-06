DRK Parchim: Sicheres Blut rettet Leben

Blutspende ist grundlegende medizinische Vorsorgemaßnahme im Gesundheitswesen

Den Weltblutspendetag am 14. Juni nehmen die Spendedienste zum Anlass, für das Thema zu werben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in diesem Jahr den Tag unter das Motto „Sicheres Blut rettet Leben“ gestellt. Michael Krüger: „Die derzeitige Situation hat viele Menschen verunsichert - auch was die Blutspende angeht. Ich kann aber versichern, dass die Spenderinnen und Spender bei uns in guten Händen sind und verantwortungsvoll betreut werden. Durch die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen mag es an der einen oder anderen Stelle länger dauern oder komplizierter wirken. Das liegt aber daran, dass bei uns die Sicherheit der Spendewilligen an erster Stelle steht.“Der DRK Kreisverband Parchim kann sich auf ein Netzwerk treuer Spenderinnen und Spender stützen. Das ist nicht überall eine Selbstverständlichkeit. Michael Krüger: „Die letzten Wochen und Monate haben in einigen Teilen der Republik zu einem erheblichen Rückgang der Blut- und Plasmabestände geführt. Eine solche Situation dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Bereitschaft zur Blutspende ist ein lebenswichtiges Gut.“Der DRK Kreisverband Parchim e.V. ist als Teil des Landkreises mit rund 800 fest angestellten sowie fast 350 ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern fest verwurzelt. Das Spektrum des Verbandes reicht von Pflegedienstleistungen über Kinder- und Seniorenbetreuung bis hin zu Rettungsdienst und Schulsozialarbeit. Die Gesamtpalette gliedert sich in insgesamt zwölf Angebote - drei Leistungs-bereiche werden dabei von Tochtergesellschaften betreut. Der Kreisverband ist über den Landes- und Bundesverband Teil der internationalen Rotkreuz- und Halbmondbewegung und den Werten dieser Gemeinschaft verpflichtet. Er nimmt Verantwortung wahr: In der Region ist er eine unverzichtbare Säule der Wohlfahrt und gehört zu den größten Arbeitgebern.www.drk-parchim.de/unsere-angebote/engagieren-und-spenden/blutspende.htmlWortBild.Kaminski