DRK Kreisverband Parchim: GlücksSpirale macht Ehrenamt mobil

Wasserwacht erhält Förderung für Einsatzfahrzeug

Die Fördergelder der GlücksSpirale bilden für viele Projekte eine wichtige und solide Basis. Soziale Einrichtungen werden hier ebenso unterstützt wie Sport und Denkmalschutz. Seit 1970 wurden rund 2,3 Milliarden Euro für die Förderung gemeinnütziger Projekte bereitgestellt. Bei ihrer Gründung im Jahr 1970 hatte die Glücksspirale die Aufgabe, einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der Sportstätten der Olympischen Spiele 1972 in München und Kiel zu erbringen. Seit über einem halben Jahrhundert ist die GlücksSpirale mehr als die Lotterie mit den höchsten Rentengewinnen in Deutschland. Werbespots mit regelrechtem Kultcharakter und eigene Fernsehshows machten sie zu einem Stück Mediengeschichte. Der GlücksSpirale-Film-Award bietet gleichzeitig Unterhaltung und Unterstützung für den Nachwuchs.Der DRK Kreisverband Parchim e.V. ist als Teil des Landkreises mit rund 800 fest angestellten sowie fast 350 ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern fest verwurzelt. Das Spektrum des Verbandes reicht von Pflegedienstleistungen über Kinder- und Seniorenbetreuung bis hin zu Rettungsdienst und Schulsozialarbeit. Die Gesamtpalette gliedert sich in insgesamt zwölf Angebote - drei Leistungsbereiche werden dabei von Tochtergesellschaften betreut. Der Kreisverband ist über den Landes- und Bundesverband Teil der internationalen Rotkreuz- und Halbmondbewegung und den Werten dieser Gemeinschaft verpflichtet. Er nimmt Verantwortung wahr: In der Region ist er eine unverzichtbare Säule der Wohlfahrt und gehört zu den größten Arbeitgebern.www.drk-parchim.deWortBild.Kaminski