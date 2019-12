DRK Kreisverband Parchim: Gegen Kinderehen

Betriebsrat des Kreisverbandes ruft zum Handeln auf

Herr Bredendig, Kinderehen in Deutschland - ein Randphänomen?Zunächst einmal aktuell 162 Schicksale zu viel. Dabei werden in der Statistik gar nicht die Fälle angeführt, in denen die Betroffenen inzwischen volljährig sind. Diese Grauzone und die dazu gehörige Dunkelziffer möchte ich mir gar nicht vorstellen.Wir haben doch seit rund zwei Jahren ein Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen……das unbestritten zu einem zählbaren Fortschritt in diesem Bereich geführt hat. Trotzdem gibt es diesen Missstand bei uns noch und wir dürfen nicht aufhören, an dieser Stelle deutlich unseren Unmut zu äußern.Die öffentlich gewordenen Fälle sind alle importiert.Das ist kein Argument. Eine solche Praxis kann und darf hier bei uns keinen Platz finden. Wir sind als DRK-Kreisverband dem Gemeinwohl verpflichtet. Unsere Fachkräfte in der Pflege arbeiten hart für einen menschenwürdigen Alltag der uns anvertrauten Menschen. Unsere pädagogischen Kolleginnen und Kollegen sorgen mit Herzblut für ein selbstbestimmtes Leben unserer Schützlinge und unsere Rettungskräfte im Haupt- und Ehrenamt bewahren und retten Menschenleben. Und da sollen wir einfach zusehen, wie an anderer Stelle Kindern und Jugendlichen durch Zwangsverheiratung das Rückgrat gebrochen wird? Nicht mit uns.Eine persönliche Meinung?Absolut nicht! Unser Kreisgeschäftsführer hat bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Zahlen deutlich Position bezogen. Ich möchte eines klarstellen: Wir teilen die kategorische Ablehnung und das Entsetzen ohne Einschränkung, und ich spreche hier für den Betriebsrat, die Belegschaft, aber auch für die Freunde und Unterstützer des Kreisverbandes!Große Worte…Das wäre zu einfach. Wir haben in den letzten Tagen recherchiert, an welchen Stellen wir in diesen Prozess als gesellschaftliche Kraft eingreifen können. Wir sind der Überzeugung, dass wir bereits in den Herkunftsländern der Betroffenen ansetzen müssen. Unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter von CARE Deutschland trainieren dort ehrenamtliche Coaches. Die klären dann gefährdete Jugendliche über ihre Selbstbestimmungsrechte und ihre Protestmöglichkeiten auf. Sie konfrontieren die Angehörigen und das gesellschaftliche Umfeld mit der Problematik und bewirken dabei Großartiges. Dabei sind sie oft selbst noch nicht volljährig.Wir werden dazu beitragen, die Ausbildung dieser Coaches zu ermöglichen. Dazu rufen wir unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Freunde und Unterstützer, unser gesamtes Umfeld auf, mit uns dieses Vorhaben zu finanzieren. Wir sammeln Spenden, die wir am 26. Januar, dem „Tag der Eheleute 2020“ an CARE übergeben werden. Dieser Tag soll daran erinnern, dass man sein Leben in einer Partnerschaft mit einem besonderen Menschen teilt. Wir sorgen mit dafür, dass solche besonderen Menschen besonders bleiben und nicht bereits als Kinder verheizt werden.Der DRK Kreisverband Parchim e.V. ist als Teil des Landkreises mit rund 800 fest angestellten sowie fast 350 ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern fest verwurzelt. Das Spektrum des Verbandes reicht von Pflegedienstleistungen über Kinder- und Seniorenbetreuung bis hin zu Rettungsdienst und Schulsozialarbeit. Die Gesamtpalette gliedert sich in insgesamt zwölf Angebote - drei Leistungsbereiche werden dabei von Tochtergesellschaften betreut. Der Kreisverband ist über den Landes- und Bundesverband Teil der internationalen Rotkreuz- und Halbmondbewegung und den Werten dieser Gemeinschaft verpflichtet. Er nimmt Verantwortung wahr: In der Region ist er eine unverzichtbare Säule der Wohlfahrt und gehört zu den größten Arbeitgebern.www.drk-parchim.de/betriebsratWortBild.Kaminski