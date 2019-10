DRK Kreisverband Parchim: Gar nicht so schwer!

Auf einen Schlag vorübergehend altern

Juliane Puskeiler und ihr Tagespflegeteam schufen mit der Alterssimulation ein Gesprächsthema zwischen Jung und Alt. „Wie fühlt sich Alter eigentlich an?“ Diese Frage mag sich so mancher mit sorgenvollem Blick in die Zukunft stellen. Das ältere Publikum der Aktionstage konnte sich eine gehörige Portion Schadenfreude nicht verkneifen - so ungelenk stolperten die verkleideten Roboterwesen im Simulationsanzug durch ganz normale Alltagssituationen. So wurde ein eigentlich unspektakulärer Busfahrplan zu einer echten Herausforderung und der oberste Regalboden eines Küchenschranks zum unüberwindbaren Hindernis. Aber nicht die Angst vor dem, was da auf einen zukommt, stand hier im Vordergrund, sondern der Gedankenaustausch der Generationen untereinander. Die Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern (Ehrenamtsstiftung MV) fördert diesen Generationendialog. Die DRK-Tagespflege wird diesen Prozess am Leben halten und Alterssimulation auch zukünftig als Bestandteil öffentlicher Veranstaltungen einsetzen.Die Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Güstrow ist die erste Adresse für freiwillig Engagierte im Bundesland. Sie unterstützt Projekte des Ehrenamtes durch gezielte Förderung in den Bereichen Finanzen, Aus- und Weiterbildung sowie formale Anerkennung freiwilliger Tätigkeit für das Gemeinwohl. Dazu stellt sie einen Fördertopf mit einem niedrigschwelligen Antragsverfahren zur Verfügung und betreibt den Aufwand einer stetigen Antragsprüfung über das gesamte Jahr mit zeitnahen Entscheidungen. Sie betreibt das umfangreichste Aus- und Weiterbildungsprogramm für das Ehrenamt in Mecklenburg-Vorpommern und ist Gastgeberin der jährlichen Fundraisingtage. Die Stiftung ist Trägerin der Ausstellung „Gutes tun in MV“ und stellt die Plattform für die Anerkennung ehrenamtlicher Leistungen durch die Landesregierung. Am 11. November ist sie zusammen mit dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Veranstalterin des Landesdialoges „Gemeinsam den ländlichen Raum gestalten“ in Ueckermünde.Der DRK Kreisverband Parchim e.V. ist als Teil des Landkreises mit rund 800 fest angestellten sowie fast 350 ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern fest verwurzelt. Das Spektrum des Verbandes reicht von Pflegedienstleistungen über Kinder- und Seniorenbetreuung bis hin zu Rettungsdienst und Schulsozialarbeit. Die Gesamtpalette gliedert sich in insgesamt zwölf Angebote - drei Leistungsbereiche werden dabei von Tochtergesellschaften betreut. Der Kreisverband ist über den Landes- und Bundesverband Teil der internationalen Rotkreuz- und Halbmondbewegung und den Werten dieser Gemeinschaft verpflichtet. Er nimmt Verantwortung wahr: In der Region ist er eine unverzichtbare Säule der Wohlfahrt und gehört zu den größten Arbeitgebern.Tagespflege DRK Kreisverband ParchimKarl- Liebknecht- Str. 2719370 ParchimundAm Berge 1a19406 Sternbergwww.drk-parchim.deWortBild.Kaminski