DRK Kreisverband Parchim: Eine besondere Corona-Soforthilfe

Sebapharma mit besonderer Anerkennung der pflegerischen Leistungen

Die Sebapharma GmbH & Co. KG mit Sitz in Boppard ist erfolgreich im nationalen und im internationalen Markt. In über 80 Ländern auf der Welt ist sebamed ein fester Faktor. Aus dem ursprünglichen Waschstück hat sich ein komplettes Körperpflegeprogramm entwickelt, das mittlerweile mehr als 100 verschiedene Produkte umfasst. Alle Produkte basieren auf der Voraussetzung, den natürlichen Säureschutzmantel der Haut durch den pH-Wert 5,5 zu stabilisieren. Seit 1967 gibt es die erste „Seife ohne Seife“, ein auf Tensiden beruhendes Produkt, das dem physiologisch leicht sauren pH-Wert der Haut entspricht.Die Sebapharma GmbH & Co. KG wurde im November 2020 durch das F.A.Z.-Institut mit dem Qualitätssiegel „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber“ ausgezeichnet und ist damit Branchensieger in der Kategorie „Körperpflege“. Das Unternehmen setzt besonders auf die Förderung von Nachwuchskräften und unterstützt mit insgesamt 10.000 Euro zwei Projekte der „Stiftung der Deutschen Wirtschaft“, die sich für Chancengleichheit stark machen.Der DRK Kreisverband Parchim e.V. ist als Teil des Landkreises mit rund 800 fest angestellten sowie fast 350 ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern fest verwurzelt. Das Spektrum des Verbandes reicht von Pflegedienstleistungen über Kinder- und Seniorenbetreuung bis hin zu Rettungsdienst und Schulsozialarbeit. Die Gesamtpalette gliedert sich in insgesamt zwölf Angebote - drei Leistungsbereiche werden dabei von Tochtergesellschaften betreut. Der Kreisverband ist über den Landes- und Bundesverband Teil der internationalen Rotkreuz- und Halbmondbewegung und den Werten dieser Gemeinschaft verpflichtet. Er nimmt Verantwortung wahr: In der Region ist er eine unverzichtbare Säule der Wohlfahrt und gehört zu den größten Arbeitgebern.www.drk-parchim.deWortBild.Kaminski