DRK Kreisverband Parchim: AED für den öffentlichen Raum

Flächendeckende Versorgung mit Automatisierten Externen Defibrillatoren

Das Thema Herzstillstand gerät immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Wichtig sind hier schnelles Handeln und Rettungsmittel, die auch Laien problemlos lebenserhaltende Hilfe ermöglichen. Zusammen mit seinem Lieferanten Anker-Med aus Varel hat der Kreisverband die Ausrüstung seiner öffentlich zugänglichen Stellen mit AED durchgeführt.Was so einfach klingt, war ein durchaus größeres Vorhaben. Beschaffung, Montage und Einrichtung der gelieferten Geräte erforderte eher den geringeren Aufwand. Zusätzlich mussten aber Verantwortliche für die Geräte benannt und eingewiesen werden, um die dauerhaft zuverlässige Funktion sicherzustellen. Was für die Beteiligten nach lästiger Mehrarbeit klingt, sorgte im Ablauf für einige Überraschungen. Projektleiterin Carmen Rathsack: „Mich erreichten tatsächlich Anfragen von eigentlich nicht beteiligten Personen, ob auch sie an einer Einweisung teilnehmen könnten! Das zeigt mir den hohen Stellenwert, den solche Rettungsmittel im Bewusstsein unserer Bevölkerung haben.“Der DRK Kreisverband Parchim e.V. ist als Teil des Landkreises mit rund 800 fest angestellten sowie fast 350 ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern fest verwurzelt. Das Spektrum des Verbandes reicht von Pflegedienstleistungen über Kinder- und Seniorenbetreuung bis hin zu Rettungsdienst und Schulsozialarbeit. Die Gesamtpalette gliedert sich in insgesamt zwölf Angebote - drei Leistungsbereiche werden dabei von Tochtergesellschaften betreut. Der Kreisverband ist über den Landes- und Bundesverband Teil der internationalen Rotkreuz- und Halbmondbewegung und den Werten dieser Gemeinschaft verpflichtet. Er nimmt Verantwortung wahr: In der Region ist er eine unverzichtbare Säule der Wohlfahrt und gehört zu den größten Arbeitgebern.www.drk-parchim.de/aedWortBild.Kaminski