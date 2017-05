Der Klavierspieler von Jarmuk in Bremen

Aeham Ahmad, Träger des Internationalen Beethovenpreises für Menschenrechte, gibt ab Dienstag, 6. Juni, um 19:00 Uhr ein Konzert in Bremen, Haus im Park (Saal) der Kultur Ambulanz (Züricher Straße 40) auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Ost.

Veranstaltet von:

Weitere Informationen:

Aeham Ahmad, geboren 1988, gehörte zur palästinensischen Minderheit in Syrien. Er lebte mit seiner Familie im Flüchtlingslager Jarmuk, einem Vorort von Damaskus. Mit fünf Jahren begann er Klavier zu spielen und studierte später Musik in Damaskus und Homs. Aeham Ahmad spielte unter Lebensgefahr mit seinem Klavier, das er auf einem Rollwagen in die zerbombten Straßen Jarmuks fuhr.Der sogenannte IS übergoss im Frühjahr 2015 sein Klavier mit Benzin und zündete es vor seinen Augen an. „Musik ist verboten!“ Aeham floh nach Deutschland, musste aber Frau und Kinder in Syrien zurücklassen. Als anerkannter Flüchtling lebt er in Wiesbaden und gibt in Deutschland und ganz Europa viele umjubelte Konzerte. Das ist seine Botschaft: dass man an die Menschen im Kriegsgebiet denkt, und dass die Welt darüber spricht.Aeham spielt sowohl klassische Stücke wie auch syrisch-palästinensische Kompositionen, zum Teil selbst komponiert. Das Konzert wird ergänzt durch Videos über Aehams Lebensweg im Lager Yarmouk.Eintritt: 10 Euro, ermäßigt: 5 EuroDeutsch-Palästinensische Gesellschaft Bremen e.V., Israelisches Komitee gegen Hauszerstörung (ICAHD), AK-Nahost Bremen, Bremer Friedensforum, Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz)---Bremer FriedensforumVilla IchonGoetheplatz 4D-28203 Bremen0049- (0) 421-3 96 18 920049- (0) 173-4 19 43 20