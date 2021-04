Buchtipp: "Strandmelodie" Ein Usedom-Krimi von Erwin Stahl

Krimis & ThrillerEin Fischer aus Ahlbeck macht einen außergewöhnlichen Fang und wird dadurch an ein schmerzliches Ereignis in seiner Vergangenheit erinnert.Hauptkommissar Hannes Wittkowski erhält den Auftrag, diesen Fang am Strand zu begutachten und stößt dabei unweigerlich auf den Mord an einer Frau.Seine eigentliche Aufgabe war es, eine schon seit längerem agierende Autoschieberbande auf Usedom ausfindig und dingfest zu machen. Plötzlich jedoch verschwinden in Heringsdorf weitere Frauen, von denen eine schließlich tot in einem gestohlenen Auto aufgefunden wird.Hannes Wittkowski bekommt die vorübergehende Leitung einer Sonderkommission und versucht Klarheit in ein Verwirrspiel zwischen Autodieben und ermordeten Frauen zu bringen.Die Usedomer Tagespresse schreibt im Nachgang von Vorfällen, die es so noch nicht auf der Sonneninsel gegeben hat.Verlag Tredition, HamburgPaperback ISBN: 978-3-347-29676-3Hardcover ISBN: 978-3-347-29677-0e-Book ISBN: 978-3-347-29678-7