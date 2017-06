Sonntagsschwimmen-Special am 25.06.2017 in Riemerling

Das Ottobrunner Phönix-Bad hat vom 18. Juni, 18 Uhr bis 28. Juni für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten geschlossen. Damit Sportschwimmer und Wasserratten in dieser Zeit nicht ganz auf ihr Schwimmvergnügen verzichten müssen, bieten die Riemerlinger Haie im Rahmen des Sonntagsschwimmens ein besonderes Schmankerl:



Am Sonntag, 25. Juni ist das Riemerlinger Hallenbad von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzlich erhalten Sie einen attraktiven Rabatt von 1 Euro / Person auf die familienfreundlichen Eintrittspreise – und das ohne zeitliche Beschränkung!



An diesem Sonntag lohnt sich ein Besuch in Riemerling also ganz besonders.



Special-Eintrittspreise und Ort



Was ist das Besondere am Sonntagsschwimmen?

Erwachsene 3 EuroSenioren mit Seniorenausweis, Schwerbeschädigte 2 EuroKinder, Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten mit Studentenausweis 1 EuroKinder bis 90 cm in Begleitung ihrer Eltern freiDas Hallenbad Riemerling befindet sich in der Georg-Kerschensteiner-Straße 1, 85521 Hohenbrunn/Riemerling und ist verkehrsgünstig an der S-Bahn Ottobrunn gelegen. Vor dem Schwimmbad befindet sich ein kostenfreier Parkplatz.Das Sonntagsschwimmen im Riemerlinger Hallenbad ist ein Geheimtipp unter großen und kleinen Badenixen, denn Familien und Sportler kommen hier voll auf ihre Kosten:* In und um München ist das Riemerlinger Hallenbad die preiswerte Alternative zu allen Münchner Schwimmbädern.* Im kleinen, warmen Bewegungsbecken werden für die Kleinen Schwimmutensilien wie Poolnudeln, Schwimmbretter und anderes zum schwimmen üben und spielen zur Verfügung gestellt.* Sportlich ambitionierte Schwimmerinnen und Schwimmer finden im großen Schwimmerbecken eine abgetrennte Bahn vor, auf der sie ungestört ihre Bahnen ziehen können.* Das Aufsichtspersonal - erfahrene Trainer der Riemerlinger Haie - steht für Fragen und Tipps rund ums Schwimmen gerne zur Verfügung. Auch die Prüfung für Schwimmabzeichen nehmen sie auf Nachfrage gerne ab. Bitte fragen Sie danach!Das Team der Riemerlinger Haie freut sich darauf, Sie beim Sonntagsschwimmen begrüßen zu dürfen.Ausführliche Informationen zum Sonntagsschwimmen finden Sie unter www.tsv-riemerling.de