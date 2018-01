Du und dein Ex-Partner seid seit kurzem getrennt und möchtet wieder zusammenfinden? Das Wichtigste, wenn ihr nach der Trennung wieder zusammenfinden wollt, ist es, dass der Wunsch von beiden Seiten existiert.Du kannst nur schwer mit deinem Partner nach Trennung wieder zusammenfinden, wenn er das letztendlich gar nicht möchte. Haben du und er das gleiche Bedürfnis, ist also der erste Schritt für dieses Ergebnis erreicht.Aber merke dir vorab: Viele Paare spüren direkt nach der Trennung das Bedürfnis für einen Neuanfang. Kurz nach einer Trennung kann man die Gefühle jedoch noch nicht klar beurteilen. Aus diesem Grund entstehen schnell Fehlentscheidungen.Lasse eine Trennung erst mal eine kurze Zeit vergehen und die Gefühle etwas geordneter werden. Vielleicht möchtest du mit deinem Ex nach Trennung wieder zusammenfinden, da du dich einfach nur alleine fühlst. Das sollte jedoch nicht die Motivation sein, die euch dann letztendlich auch das lange Glück beschert.Nach Trennung wieder zusammenfinden – dabei ist auch wichtig, dass ihr eure Vergangenheit ruhen lässt und einen kompletten Neuanfang startet. Beschuldigungen und Vorwürfe aufgrund Fehler in der damaligen Zeit sind daher unangebracht. Weitere Tipps dazu wie du dich verhalten solltest findest du auch hier auf diesen Blog Möchtet ihr wieder zusammenfinden solltet ihr also auch die damaligen Fehler vergessen oder zumindest verzeihen. Versuche am besten auch den Partner so zu nehmen wie er ist. Das Verzeihen und Akzeptieren sind zwei wichtige Grundbausteine dafür, dass die Beziehung nach einer Trennung wieder funktioniert.Ganz wichtig noch zu wissen: Habt ihr gemeinsame Kinder und möchtet alleine aufgrund dieser Tatsache es nochmal miteinander versuchen, reicht leider auch das nicht alleine aus, damit ihr wieder glücklich miteinander werdet.Ich hoffe euch hat der Beitrag gefallen wenn ja gibt mir doch ein kleines Zeichen.