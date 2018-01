Die Beziehung ist vorbei und du leidest. An manchen Tagen bist du voller Hoffnung, und an den anderen Tagen, schwindet die Hoffnung wieder Stück für Stück oder verlässt dich gar ganz. Aber was hilft gegen Liebeskummer und gegen den dazugehörigen Schmerz.Erst einmal ist es wichtig, sich in der Zeit nicht gegen aufkommende Gefühle zu wehren. Wir Menschen sind dazu gemacht, nach Liebe zu streben. Wir suchen eine mehr oder weniger längere Zeit nach dem richtigen Partner.Klappt es mit der Beziehung nicht, leiden wir. Das ist völlig normal. Du solltest dich deshalb nicht zusätzlich stressen und dich fragen, warum du denn so trauerst. Tue dir was Gutes und gewähre dir selbst eine Trauerphase.Bei der Frage „Was hilft gegen Liebeskummer“, können wir folgende Tipps zusammenfassend mitteilen: Alte Erinnerungen in Form von Bildern oder alte WhatsApp-Nachrichten sind kontraproduktiv für die Überwindung von Liebeskummer Beseitige deshalb alles, was dich an deinen Ex-Partner erinnert. Umgebe dich mit Menschen, die dir gut tun. Treffe dich regelmäßig mit vertrauten Personen, wie beispielsweise Familie oder gute Freunde.Ganz wichtig zu guter Letzt: Versuche dein Liebeskummer nicht in Form einer neuen Beziehung, Alkohol oder Medikamenten zu betäuben. Das hilft weder bei der vollständigen Verarbeitung, noch hat es eine gute Wirkung auf die Gesundheit.