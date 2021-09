Anzeige

B 241 - Butterbergtunnel Halbjahreswartung in der kommenden Woche

Osterode. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar mitteilt, werden vom 05.10.2021 auf den 06.10.2021, ab ca. 18 Uhr, die planmäßigen Wartungsarbeiten an der technischen Ausstattung und dem Entwässerungssystem des Butterbergunnels durchgeführt.

Die Arbeiten müssen aus Gründen der Arbeitssicherheit unter Vollsperrung durchgeführt werden.

Zum Abschluss der Arbeiten erfolgt noch ein Gesamttest der Sicherheitstechnik. Voraussichtlich ab 6 Uhr (morgens) wird der normale Betrieb am Mittwoch, 6. Oktober, wieder aufgenommen und die B 241 für den Verkehr freigegeben.

Die Verkehrsteilnehmer und Anlieger werden um Verständnis für die erforderlichen Wartungsarbeiten gebeten.

