747. Newsletter Südharzstrecke - Initiative folgte Einladung zu Gespräch über den ÖPNV in der Südharzregion mit Enak Ferlemann (CDU) vom Bundesverkehrsministerium

Osterode: Initiative folgte Einladung zu Gespräch über den ÖPNV in der Südharzregion mit Enak Ferlemann (CDU) vom Bundesverkehrsministerium (Stand: 09.09.2019)





In mehreren Treffen tauschten sichundvon der Initiativemit Vertretern der CDU von derzu Themen desin deraus. Was ursprünglich als Informationsaustausch zu den Kreistagsbeschlüssen gedacht war (siehe Artikel vom 02.07.2019 auf http://www.suedharzstrecke.de/ ) entwickelte sich schnell zum Arbeitstreffen., sagte(CDU) in Bezug auf die Anbindung Osterodes an den Nahverkehr; seit Wochen ein in der Bevölkerung leidenschaftlich diskutiertes Thema. Ein erstes Treffen auf Initiative Röthkes fand im Juli mit dem Generalsekretär der CDU in Niedersachsen,, und der Initiativestatt, um über die Zukunft des ÖPNV zu diskutieren. Hier ging es besonders um eine bessere Anbindung an die Universitätsstadt Göttingen. Ziel sei es, so die Teilnehmer, möglichst bald zu einer zufriedenstellenden Lösung zu kommen.Der Ankündigung, sich der Sache weiter annehmen zu wollen, ließ man nun Taten folgen. So konnte zuletztParlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, in Osterode begrüßt werden. Neben Andreas Röthke und Vertretern der Osteroder CDU sowie der FDP, nahm auch deran dem Treffen teil.von der Initiative "Höchste Eisenbahn für den Südharz" stellte in seinem Vortrag den Istzustand sowie Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die Weiterentwicklung des Nahverkehrs in Osterode vor. Zu Beginn stellte er fest, dass sich das Angebot des ÖPNV in Osterode in den letzten Jahren positiv entwickelt habe. So sei es gelungen, zwei neue Haltepunkte in Osterode-Mitte und -Leege anstelle der alten Bahnhöfe zu erhalten. Zudem sei es zur Einführung desauf der Schiene von Montag bis Samstag sowie zurdes Linienbusverkehrs nach Clausthal-Zellerfeld über Bad Grund und Lerbach gekommen.Jedoch gebe es auch noch einige Schwachstellen: Anbestünde nur ein zweistündliches Angebot zwischen Seesen und Herzberg und es herrsche eine instabile Betriebsdurchführung auf der Westharzstrecke mit Anschlussproblemen in Seesen und Herzberg. Nach Ansicht Reinboths sei zudem das Angebot zum Oberzentrum Göttingen ungenügend und die Verbindungen nach Hannover stark verbesserungsfähig.Eine schrittweise Verbesserung, so Michael Reinboth, sei mit maßvollem Mitteleinsatz erreichbar, etwa durch Bestellung des Stundentakts auch an Sonn- und Feiertagen durch die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) oder einer Verbesserung der Zuverlässigkeit des Betriebs auf der Westharzstrecke, die durch eine schnelle Umsetzung der Umstellung der Stellwerke Gittelde und Münchehof durchzusetzen sei.Hierzu müsse aber der DB Netz AG "Dampf gemacht" werden. Auch könne eine Verbesserung durch eine Beschleunigung des Verkehrs durch maßvolle Anhebung der Streckenhöchstgeschwindigkeit erreicht werden.Wichtig sei es zudem, eine Ergänzung des Angebots nach und von Göttingen durch Bus-/Zug-Kombinationen zu erarbeiten. "Durch den Ausbau der Buslinien Osterode–Katlenburg und Osterode–Wulften ist eine sinnvolle Ergänzung möglich, die den Stadtteilen Dorste und Schwiegershausen ebenfalls nützt", so Reinboth. Über Katlenburg sei so eine Fahrzeit von ca. 45 Minuten zwischen Osterode und Göttingen erzielbar.Generell, verdeutlichte Reinboth, sei einedes viel zuanzustreben; ein entsprechendes Gutachten des Zweckverbands Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) sei hierzu bereits in Arbeit. Die einzig gute Verbindungsachse zwischen Osterode und Hannover müsse weiter gestärkt werden. "Der Weg über Seesen und Kreiensen ist alle 2 Stunden angemessen schnell. Die Verbindung leidet jedoch an der Unzuverlässigkeit der Strecke sowie an der Instabilität des Metronom zwischen Hannover und Kreiensen", sagte Michael Reinboth. Diese Probleme seien seit Jahren bekannt, würden von der LNVG aber nicht konsequent angegangen.sicherte zu, die Thematik in Berlin und gegenüber dem Land Niedersachsen anzubringen und für zeitnahe Problemlösungen einzutreten. Die geschilderten Probleme verhinderten sowohl eine bessere Taktung, als auch eine Fahrplanverdichtung; diesen müsse und werde man sich annehmen.Viele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de