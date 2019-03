Staffelübergabe im Schulverein des Gymnasiums

Neuer Vorstand gewählt und langjähriger Vorstand gewürdigt



Der Schulverein Gymnasium Osterholz-Scharmbeck e. V. hat einen neuen Vorstand. Bei der Jahreshauptversammlung am 21. März in den Räumen des Gymnasiums wurden Christian Duddeck, Johann Stehnke und Karsten Schöpfer ins Amt gewählt. Neue Projekte sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Eine Ära geht im Schulverein des Gymnasiums Osterholz-Scharmbeck zu Ende. Neun Jahre lang hatten Udo Borchers, Jan Wellbrock und Dörte Wagner die Geschicke des Vereins geleitet und zahlreiche Projekte umgesetzt. Nun sind Nachfolger gefunden und von der Mitgliederversammlung bestätigt worden. Als erster Vorsitzender wird Karsten Schöpfer künftig den Verein vertreten. In Abwesenheit wurde Johann Stehnke zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Christian Duddeck übernimmt die Funktion des Kassenwarts. Das neue Vorstandsteam sieht das Amt als Herausforderung und Chance zugleich. „Eine Schule sollte ein Ort sein, an dem sich Schüler, Lehrer aber auch Eltern wohlfühlen. Als Schulverein wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen, die passenden Rahmenbedingungen dafür zu schaffen,“ so Schöpfer.Die kommissarische Schulleiterin Karin Bunsas bedankte sich beim scheidenden Vorstand und übergab im Namen der Schule ein Präsent. Der neue Vorstand würdigte seine Vorgänger im Amt und dankte im Namen der Mitglieder für die geleistete Arbeit. Viele positive Projekte seien dank des beherzten Engagements realisiert worden. So konnte durch den Verein das Schulkiosk weiter betrieben werden und die Finanzierung des Schulorchesters sichergestellt werden. Auch Fahrten, Jahrbücher und Veranstaltungen wurden in den letzten Jahren unterstützt. Viele kleine Einzelmaßnahmen hätten darüber hinaus dazu beigetragen, schnell und unbürokratisch im Schulalltag Probleme zu lösen und Hilfe zu leisten.Karsten Schöpfer und seine Vorstandskollegen bauen für die Zukunft auf die tatkräftige und auch finanzielle Unterstützung der Eltern, Schüler und Freunde des Gymnasiums und riefen dazu auf, dem Verein beizutreten und ihn zu unterstützen. Für das Jahr 2019 stehen unter anderem eine Befragung und die Gestaltung des Schulhofes auf der Agenda. Informationen zum Schulverein sowie die Beitrittserklärung sind auf der Internetseite des Vereins unter www.gymnasium-ohz.de/schulverein zu finden.