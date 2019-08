Meditation - Öffentliches Meditations-Seminar 1

Osnabrück : Meditationsraum |

Einführung in die Rosenkreuzerische Meditation

- Weg zur inneren Schau und zur Erweckung der Seelenkräfte -

Der Begriff Meditation wird heute für vieles verwandt, was im rosenkreuzerischen Sinne aber noch keine Meditation ist. Was ist daher Meditation überhaupt, und vor allem die rosenkreuzerische Meditation? Für diese gibt es ganz bestimmte Wege, die einzuhalten sind, um diesen besonderen Einklang mit seinem Inneren Selbst zu erfahren. Das Ergebnis ist eine Bereicherung, eine Stärkung für das ganze Wesen.

Wie meditiere ich richtig? Welche Vorbereitung ist dazu notwendig? Und was ist der Sinn der Meditation? Wie wende ich die Meditation für mein Studium und für meine Lebensprobleme an? Was ist der Unterschied zwischen Kontemplation und Meditation? Und was bedeutet Konzentration im Sinne der AMORC-Lehren? Denn die richtige Konzentration ist für eine gelungene Meditation ebenfalls von Bedeutung.

Auf all diese Fragen wird eingegangen werden. Übungen, die für die Meditation hilfreich sind, werden Mittelpunkt dieses Seminars sein.

Seminarleitung: Maximilian Neff (Großmeister des AMORC)



Anmeldung/Kosten

Der Beitrag beträgt 290 Euro und enthält eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro.

Bitte melden Sie sich mit Angaben Ihrer Kontaktdaten an bei:

AMORC Sekretariat, Lange Str. 69, 76530 Baden-Baden

sekretariat@amorc.de, Ansprechpartner: Sven Hansen