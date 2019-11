Osnabrück : Meditationsraum |

Thema:

„Im Lichte leben!“- schön wär´s.

Doch wohl ein jeder durfte schon erfahren, dass es Zeiten gibt, da will dies nicht so recht gelingen. Was wir erreichen wollen, klappt nicht, was uns im Außen passiert, gleicht eher einer Katastrophe.

Diese sind (scheinbare) Zeiten der Dunkelheit. „Äußere“ Dunkelheit kann der Ruf unserer Seele zur Innenarbeit sein, zur Konzentration auf das „Innere Licht“, das in jedem brennt, jederzeit – vor allem dann, wenn wir hinsehen.

Die Symbolik von der Wiederkehr des Lichtes finden wir auch in der Natur. Um die Zeit der Wintersonnenwende, wenn die äußere Natur ruht, erwacht dieses Licht unerkannt in der geistigen Welt und bereitet das neue Wachstum vor.

Die langen Winternächte bieten auch den Menschen eine besondere Gelegenheit, seine zukünftigen Früchte geistig zu initiieren. - Ist dies nicht ein wunderbarer Grund zu feiern?

Wir laden ein, zu einer feierlichen Zeremonie des Lichtes und gemütlichem Beisammensein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Eintritt: 3 Euro

Gäste sind herzlich willkommen!

Anmeldung unter: sekretariat@friedensreiterkapitel.de