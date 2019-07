AMORC Vortrag

Osnabrück : Meditationsraum |

Thema:

„Polarität und Dualität - der Weg in die Zweiheit!“

Ein Thema, das auch in spirituellen Kreisen immer wieder für Diskussionen und Missverständnissen sorgt. Der Referent überzeugt hier mit einer herzerfrischenden Klarheit.

Referent: Dr. rer. nat. Alexander Crocoll, geb. 1966. Während seiner wissenschaftlichen Tätigkeit Publikation von Arbeiten zur Genetik molekularer Embryologie. Er beschäftigt sich seit frühester Jugend mit spirituellen Fragen, ist seit mehr als drei Jahrzehnten AMORC-Mitglied und arbeitet heute als Sekretär in der deutschen AMORC-Zentrale.