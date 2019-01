Osnabrück : Meditationsraum |

Thema:

„Bildung“

Lernen wir in der Schule wirklich etwas für das Leben? Oder werden wir geprägt, am Leben "vorbeizuleben"? Sind Kinder, die vom üblichen Schulsystem nicht erfasst werden, dümmer oder lebensuntüchtiger als andere? Auch Goethe hat bis zum Studium nie eine übliche Schule besucht. Was sollte Schule vermitteln?

Eintritt frei!