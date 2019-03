AMORC Frühjahrszeremonie

Osnabrück : Meditationsraum |

Gäste sind herzlich willkommen!

Eintritt: 5 Euro

Anmeldung unter: sekretariat@friedensreiterkapitel.de



Es ist die Frühlings- TagundNacht- gleiche, und die Sonne tritt in das Tierkreiszeichen des Widders ein. Zeit für die Rosenkreuzer der nördlichen Hemisphäre, einem alten Brauch zu folgen und zu Frühlingsbeginn das Neujahrsfest zu feiern. Es ist für sie die Zeit des neu erwachenden Lebens- wenn die ganze Natur sich aufs Neue entfaltet, sozusagen wiedergeboren wird.

In einer feierlichen Zeremonie wollen wir die Elemente in unser Bewusstsein rücken, etwas über den Jungbrunnen und die Geheimnisse der Rosenkreuzerlehren erfahren und uns mit der Menschheit und dem Kosmos verbinden, um geistig am Aufbau einer besseren Welt mitzuwirken.

Für den persönlichen Austausch und das leibliche Wohl ist im Anschluss gesorgt und der Möglichkeit Raum gegeben.



