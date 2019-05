AMORC - Fest der Rose

Osnabrück : Meditationsraum |

Beschreibung:

In der „FAMA FRATERNITATIS“, einer Rosenkreuzerschrift aus dem 17. Jahrhundert, findet sich unter anderem folgende Ordensregel: „ein jeder Bruder soll alle Jahr sich auff C.Tag bey S. Spiritus einstellen oder seines aussenbleibens ursach schicken!... alle Jahr kamen sie mit Frewden zusammen…“



Dieser alten Tradition eingedenk, wollen wir uns am Tage „C“, dem Tag der Rose, treffen und feiern. Neben der traditionellen Zeremonie, die uns von der Rose und den vier Elementen erzählt, wollen wir uns auch mit einer besonderen Meditation für den Frieden, die weltweit durchgeführt wird, verbinden und der Bedingungen für Frieden in uns und in der Welt bewusst werden und ihn geistig verursachen.



Für das leibliche Wohl und gemütliche Beisammensein ist gesorgt.

Sie sind herzlich eingeladen.



Gäste sind herzlich willkommen!

Eintritt: 5 Euro

Anmeldung erbeten unter: sekretariat@friedensreiterkapitel.de