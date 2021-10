Unterschiedliche Motoren in REC und NAKC bereiten Anpassungsprobleme

Oschersleben (Bode) : Motorsport Arena |

Dritter Gaststart in NAKC für Lenn Drewes

Trotz dem Unfall mit verzogenem Kart am letzten Wochenende sollte es einen weiteren Gaststart für Lenn Drewes im NAKC (Norddeutscher ADAC Kart Cup) geben. Erwartungsvoll reiste der Fahrer vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC mit seiner Crew nach Oschersleben in die Motorsport Arena und alle hofften, das Kart wieder einsatzfähiger zu bekommen. Durch die wunderbare und tatkräftige Unterstützung des Teams von „Kraft Motorsport“, für die Lenn im nächsten Jahr starten wird, wurde das Kart auf der Richtbank wieder hergestellt und dann komplett neu eingestellt. Zum zweiten Training konnte Lenn dann auf die Strecke und sich wieder mit dem Kart vertraut machen, was nach einigen Runden auch gelang. Am Ende des Trainingstages waren alle mit den Ergebnissen und Zeiten zufrieden. Trotzdem plagten Lenn am weiteren Abend Zweifel. „Es ist schwer für mich, zwischen REC und NAKC gedanklich „umzuschalten“,“ meinte er seinen Eltern gegenüber. Da die Serien unterschiedliche Motoren erfordern und dann unterschiedliche Linien (Fahrstile) gefahren werden müssen, ist es für einen 10jährigen schon schwierig, von einem Wochenende auf das andere umzudenken. Aber aufgeben wollte er nicht, sondern wie sonst auch kämpfen und sein Bestes geben.Der Sonntag startete mit zehn Minuten freiem Training und zehn Minuten Qualifikationsfahren. Im ersten Rennen startete er in der Klasse „Rotax Mini“ auf Platz acht und kämpfte sich auf Platz sieben ins Ziel. Leider gab es im zweiten Rennen eine Kollision beim Start, und wieder war Lenn darin verwickelt, was einige Meter durch die Wiese für ihn bedeutete. Er schaffte es dann mit Platz fünf ins Ziel, sodass es Platz sechs in der Tageswertung ergab. Zwar kennt Lenn die Strecke der Oscherslebener Kartbahn in und auswendig, jedoch ist er sie vorher noch nie mit dem Zweitaktmotor gefahren.Ab 2022 gibt es nur noch eine Rennserie für Lenn, wo er sich dann vollkommen darauf konzentrieren kann. Und dazu wird auch nur noch mit dem Zweitaktmotor trainiert. Doch vorher beendet er am kommenden Sonnabend auch wieder in Oschersleben den REC (Rundstrecken Einsteiger Cup Kart) und die Saison.